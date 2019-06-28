واتساب تختبر السماح بمشاركة الحالة مع فيسبوك والتطبيقات…

أفاد تقرير جديد بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر حاليًا إمكانية السماح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة مع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو مع التطبيقات الأخرى.

وقال موقع (ذا فيرج) The Verge اليوم الخميس: إنه اعتبارًا من اليوم سيبدأ مشتركو برنامج واتساب التجريبي في رؤية خيار جديد للمشاركة أسفل الحالات، ويمكن استخدام هذا الخيار لمشاركة الحالة مباشرة (قصص فيسبوك)، أو إرسالها إلى تطبيقات أخرى، مثل إنستاجرام، أو جيميل، أو صور جوجل.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُرصد فيها اختبار إمكانية نشر حالات واتساب على فيسبوك، إذ وجد موقع (WABetaInfo) – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد، و(آي أو إس) – في شهر أيار/ مايو الماضي ما يدل على ذلك.

وتتطابق لقطات الشاشة التي نشرها موقع (WABetaInfo) الشهر الماضي مع لقطات الشاشة التي نشرها موقع (The Verge) اليوم، سوى أن الأخير نشر صورة أخرى تُظهر ماذا يرى المستخدم بعد النقر على خيار (شارك على فيسبوك) Share To Facebook.

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وفي الصورة، تظهر صورة الملف الشخصي الخاصة بالمستخدم على فيسبوك، بالإضافة إلى إمكانية تحديد من يمكنه مشاهدة الحالة، سواء العامة، أم الأصدقاء فقط.

ومع أنه يوجد رابط مباشر بين واتساب وفيسبوك، فقد نقل موقع (The Verge) عن واتساب أن الخدمتين ستبقيان منفصلتين، إذ إن خاصية المشاركة تستفيد من واجهة (API) المشاركة الخاصة بنظامي أندرويد، و(آي أو إس)، التي تسمح بنقل البيانات بين التطبيقات على الجهاز.

وكان موقع (WABetaInfo) قد قال الشهر الماضي: إن كان تطبيق فيسبوك مثبتًا على الجهاز، فإن واتساب سوف تضيف خيارًا جديدًا باسم (أضف إلى قصة فيسبوك) Add to Facebook Story. وبالنقر على هذا الخيار، سوف يُوجّه المستخدم إلى تطبيق فيسبوك لنشر الحالة عبر قصص الشبكة الاجتماعية مباشرةً. ويشمل ذلك – وفقًا للموقع – الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة (GIF)، والنصوص.

يُشار إلى أن فيسبوك أضافت ميزة الحالة إلى واتساب – كما فعلت مع خدماتها الأخرى، مثل: إنستاجرام – في عام 2017، والآن تحظى هذه الميزة بأكثر من 500 مليون مستخدم يومي، ويُنتظر أن تبدأ واتساب عرض الإعلانات بين الحالات على غرار إنستاجرام في عام 2020.