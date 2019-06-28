فيسبوك: التقاعس الأمريكي سمح بنشر الأخبار المزيفة

هاجم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، الحكومة الأمريكية قائلًا: إن فيسبوك غير قادرة على التعامل مع أزمة المعلومات الخاطئة وحدها، وإن التقاعس الأمريكي سمح بنشر الأخبار المزيفة، ومن غير الممكن توقع إدارة فيسبوك للأزمة المتعلقة بحملات التضليل الانتخابية من تلقاء نفسها.

وأوضح مارك أن عدم اتخاذ إجراءات من جانب السلطات الأمريكية بشأن المحتوى السياسي المزيف على المنصة الاجتماعية بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016؛ قد ساعد في تمهيد الطريق أمام الانتشار الكبير المتلاحق للمعلومات المضللة على الإنترنت.

كما دعا الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك – الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب الاستجابة الهزيلة للمنصة فيما يتعلق بالأخبار المزيفة – الحكومات إلى زيادة تنظيم البيانات الخاصة والإعلانات السياسية، وتكثيف الجهود لمنع الجهات الحكومية من التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال خلال مقابلة على خشبة المسرح في مهرجان آسبن للأفكار (Aspen Ideas) في كولورادو: ليست لدينا كشركة خاصة الأدوات اللازمة لإيقاف الحكومة الروسية، لكن حكومتنا لديها الأدوات اللازمة لممارسة الضغط على روسيا.

وأوضح أنه في ظل عدم اتخاذ الحكومة الأمريكية لأي إجراء مضاد بعد ما حدث في عام 2016، فإن ذلك تُرجم إلى رسالة عالمية مفادها أنه بإمكان البلدان الأخرى محاولة القيام بالشيء نفسه.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقال زوكربيرج: إن الشبكة الاجتماعية الرائدة تكافح من أجل إيجاد طرق للتعامل مع مقاطع الفيديو المزيفة، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، القادرة على خداع المستخدمين والتلاعب بهم على نطاق واسع.

وأضاف “بغض النظر عن سعينا لمعالجة المخاوف المتعلقة بانتشار المعلومات الخاطئة على منصتنا، إلا أنني لا أعتقد أننا كمجتمع نريد من الشركات الخاصة أن تكون صاحبة الكلمة العليا في اتخاذ مثل هذه القرارات”.

وتأتي هذه التعليقات وسط قلق متزايد بشأن مقاطع الفيديو المزيفة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، المُستخدمة للتلاعب بالانتخابات، أو إثارة الاضطرابات.

وقررت منصة إنستاجرام – التي تمتلكها شركة فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر – عدم إزالة مقطع فيديو مزيف معتمد على الذكاء الاصطناعي لمارك زوكربيرج نفسه، قائلة: إن المدير التنفيذي لن يحصل على معاملة خاصة.

وتكافح منصات التواصل الاجتماعي لاجتثاث المعلومات المضلِّلة، مع الحفاظ على حرية التعبير، وقال زوكربيرج: إن هذا يمثل تحديًا مستمرًا، مُكرِّرًا موقفه السابق بأن فيسبوك لا يجب أن تكون حَكمًا فيما يتعلق بالحقيقة على الإنترنت.