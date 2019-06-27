ليلى علوى تحتفل بتخرج ابنها خالد.. شوف عامل إزاي؟

الموجز

احتفلت الفنانة ليلى علوى بتخرج ابنها خالد، ونشرت عددا من صور الحفل، وعلقت: "ده ما فيش فرحان فى الدنيا زى الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جدًا يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها".

وأضافت ليلى علوى "شكرًا لكل مدرس ومدرسة بتحتضن ولادها، وشكرًا يا خالد إنك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين".

يذكر أن النجمة ليلى علوى شاركت فى مهرجان "طرابلس" بلبنان، والتقت هناك العديد من المتخصصين فى السينما وبعض شباب المخرجين، ودارسى السينما والإخراج، واشتركت فى إحدى ورش المهرجان مع المخرج غسان قطيط، والمصور السينمائى باسم فياض والكاتب والمخرج سيمون الهبر".