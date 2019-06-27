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خسائر العملات الإلكترونية وبيانات اقتصادية.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

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خسائر العملات الإلكترونية وبيانات اقتصادية.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم خسائر العملات الإلكترونية وبيانات اقتصادية.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت خسائر العملات الإلكترونية اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية.

وضربت الخسائر الأصول الرقمية لتفقد نحو 70 مليار دولار من قيمتها السوقية في 24 ساعة.

وقادت البيتكوين خسائر السوق المشفرة بعد أن تراجعت بأكثر من 19 بالمائة لتهبط دون مستوى 11 ألف دولار، وذلك بعد أن تخطت حاجز الـ12 ألف دولار بالأمس لأول مرة في نحو 17 شهراً.

بيانات اقتصادية ومؤشرات الأسهم

ارتفع "ستاندرد آند بورز" لأول مرة في 5 جلسات عند نهاية التعاملات بدعم أسهم البنوك ومع ترقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد مع نظيره الصيني شي جين بييغ.

وأكدت بيانات رسمية اليوم نمو الاقتصادي الأمريكي بنحو 3.1 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نمو بلغ 2.2 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2018.

كما كشفت أخرى عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 7 أسابيع، فيما صعدت مبيعات المنازل قيد الإنتظار بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وفقاً للتوقعات.

في حين تراجعت تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016 خلال الأسبوع الجاري.

أما الأسهم الأوروبية فقد شهدت تبايناً في الأداء عند ختام الجلسة مع انتظار لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 3 سنوات.

بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم مع آمال إحراز تقدم بالمحادثات التجارية.

ارتفاع النفط وهبوط الذهب

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية لتظل عند أعلى مستوى في 5 أسابيع مع ترقب قمة مجموعة العشرين واجتماع أوبك.

ومن جانبه، ذكر وزير الطاقة الروسي أن أوبك وحلفاءها قد يتوصلون لاتفاق بشأن إنتاج النفط خلال اجتماعهم في أوائل الشهر المقبل.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري ولكن بأقل من تقديرات المحللين.

أما أسعار الذهب فقد تراجعت للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع الأسهم حيث دفعت آمال إنهاء النزاع التجاري المستثمرين إلى الأصول الخطرة.

مباشر (اقتصاد)

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