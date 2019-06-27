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"ماي" تبحث سبل تهدئة الوضع بالخليج مع ولي العهد السعودي..السبت

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"ماي" تبحث سبل تهدئة الوضع بالخليج مع ولي العهد السعودي..السبت "ماي" تبحث سبل تهدئة الوضع بالخليج مع ولي العهد السعودي..السبت

الرياض - مباشر: تبحث رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سبل تهدئة الوضع في منطقة الخليج.

وأوضحت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الخميس، أن ماي ستجتمع الأمير محمد بن سلمان، السبت القادم، على هامش قمة مجموعة العشرين، لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات تفجيرية استهدف نحو 6 ناقلات نفط في بخليج عُمان وبقرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، فضلاً عن استمرار زيادة وتيرة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب إسقاط الأخيرة طائرة تابعة للجيش الأمريكي.

ويشار، إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من المقرر أن تتنحى رسمياً بنهاية شهر يوليو / تموز المقبل.

ونوهت المتحدثة باسم "ماي"، إلى أنها ستجتمع أيضا ماي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا يوم الجمعة.

كما ستجتمع مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والرئيس التركي رجب طيب أردوجان، يوم السبت.

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