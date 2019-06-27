أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أرباح "نايك" تقفز 108% خلال العام المالي 2019

Google+ Print
أرباح "نايك" تقفز 108% خلال العام المالي 2019 أرباح "نايك" تقفز 108% خلال العام المالي 2019

مباشر: قفزت أرباح شركة "نايك" بنحو 108 بالمائة خلال العام المالي الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الصادرة اليوم الخميس، عن تحقيق أرباح بقيمة 989 مليون دولار في الثلاثة الأشهر المنتهية في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 1.13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يتعلق بنصيب السهم من الأرباح فبلغ 62 سنتاً للسهم مقارنة مع 69 سنتاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيسجل 66 سنتاً للسهم.

كما سجلت شركة الملابس والأدوات الرياضية إيرادات عند 10.18 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع، مقارنة مع 9.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع إيرادات الشركة إلى 10.16 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات الشركة في الصين بنحو 22 بالمائة خلال الربع المالي الرابع لتصل إلى 1.69 مليار دولار، كما زادت مبيعاتها في أمريكا الشمالية بنحو 7 بالمائة إلى 4.16 مليار دولار.

وفي إجمالي العام المالي المنتهي في الشهر الماضي، ارتفعت أرباح الشركة بنحو 108 بالمائة لتصل إلى 4.029 مليار دولار مقارنة بـ1.933 مليار دولار في الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو/أيار 2018.

أما الإيرادات فقد صعدت إلى 39.1 مليار دولار مقارنة مع 36.3 مليار دولار.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع سهم "نايك" بنحو 1.3 بالمائة إلى 83.66 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية