أرباح "نايك" تقفز 108% خلال العام المالي 2019

مباشر: قفزت أرباح شركة "نايك" بنحو 108 بالمائة خلال العام المالي الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الصادرة اليوم الخميس، عن تحقيق أرباح بقيمة 989 مليون دولار في الثلاثة الأشهر المنتهية في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 1.13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يتعلق بنصيب السهم من الأرباح فبلغ 62 سنتاً للسهم مقارنة مع 69 سنتاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيسجل 66 سنتاً للسهم.

كما سجلت شركة الملابس والأدوات الرياضية إيرادات عند 10.18 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع، مقارنة مع 9.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع إيرادات الشركة إلى 10.16 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات الشركة في الصين بنحو 22 بالمائة خلال الربع المالي الرابع لتصل إلى 1.69 مليار دولار، كما زادت مبيعاتها في أمريكا الشمالية بنحو 7 بالمائة إلى 4.16 مليار دولار.

وفي إجمالي العام المالي المنتهي في الشهر الماضي، ارتفعت أرباح الشركة بنحو 108 بالمائة لتصل إلى 4.029 مليار دولار مقارنة بـ1.933 مليار دولار في الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو/أيار 2018.

أما الإيرادات فقد صعدت إلى 39.1 مليار دولار مقارنة مع 36.3 مليار دولار.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع سهم "نايك" بنحو 1.3 بالمائة إلى 83.66 دولار.