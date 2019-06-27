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محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" يرتفع لأول مرة بـ5 جلسات بقيادة أسهم البنوك

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محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" يرتفع لأول مرة بـ5 جلسات بقيادة أسهم البنوك محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" يرتفع لأول مرة بـ5 جلسات بقيادة أسهم البنوك

مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليصعد "ستاندرد آند بورز" لأول مرة في 5 جلسات مع انتظار المستثمرين لقاء الرئيس دونالد مع نظيره الصيني.

وقادت أسهم البنوك مكاسب المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز"، مع ارتفاع بنحو 1.7 بالمائة لسهم "ستي جروب".

ويترقب المستثمرون باهتمام لقاء ترامب وشي جين بينغ يوم السبت المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان مع آمال أن يسفر الاجتماع عن اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم يُنهي الحرب التجارية التي بدأت منذ أكثر من عام.

وأفادت تقارير صحفية أن الرئيس الصيني من المتوقع أن يعرض على ترامب شروط تسوية الصراع التجاري من بينها رفع الحظر االأمريكي على شركة هواوي، لكن مستشار البيت الأبيض نفى ذلك.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 3.1 بالمائة في القراءة الأخيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما ارتفعت مبيعات المنازل قيد الإنتظار في الولايات المتحدة خلال مايو/أيار الماضي.

فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع.

وعند ختام الجلسة، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 26526.5 نقطة.

في حين صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 2924.9 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة إلى 7967.7 نقطة. 

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.208.

مباشر (اقتصاد)

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