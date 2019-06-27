محدث.. "جلينكور" تعلن مصرع 19 عاملاً بمنجم نحاس تابع لها

مباشر: أعلنت شركة "جلينكور" مصرع 19 على الأقل من عمال المناجم إثر انهيار جزء من منجم للنحاس تابع لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت "جلينكور" في بيان لها اليوم الخميس، أن العمال غير القانونين الذين لا يتبعون الشركة دخلوا المنجم دون إذن وعرضوا حياتهم للخطر.

وأضافت الشركة أنه ربما يكون هناك المزيد من الوفيات المحتملة، وما زالت عملية البحث والإنقاذ جارية.

وكان تقرير صحفي لوكالة "رويترز" ذكر في وقت سابق من اليوم أن 36 من العمال لقوا حتفهم في انهيار منجم نحاس تملكه الشركة.

وذكرت الوكالة أن حاكم مقاطعة "لابا" أبلغها أن الحادث وقع في منجم كوف المفتوح التابع لشركة "كاموتو" للنحاس والتي تملك جلينكور حصة نسبتها 75 بالمائة منها.

وعند نهاية التعاملات، تراجع سهم "جلينكور" بنحو 4.9 بالمائة إلى 263.90 بنس.