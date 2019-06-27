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محدث.. العملات الإلكترونية تعمق خسائرها.. والبيتكوين دون 11 ألف دولار

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محدث.. العملات الإلكترونية تعمق خسائرها.. والبيتكوين دون 11 ألف دولار محدث.. العملات الإلكترونية تعمق خسائرها.. والبيتكوين دون 11 ألف دولار

من: سالي إسماعيل

مباشر: عمقت الأصول المشفرة خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيادة البيتكوين والتي تهاوت 19 بالمائة وتراجعت دون مستوى 11 ألف دولار.

ويأتي الهبوط الحاد في سوق العملات الإلكترونية والذي بلغ نحو 70 مليار دولار، بعد موجة مكاسب قوية في الأيام الماضية ما دفع عملة البيتكوين إلى فقدان مستوى 11 ألف دولار.

وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 19.4 بالمائة مسجلة 10972.9 دولار بعدما كسرت حاجز الـ12 ألف دولار في تعاملات أمس للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي.

وهبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية رقم واحد حول العالم إلى 195.13 مليار دولار.

كما تراجعت عملة الإيثريوم بنسبة 17.4 بالمائة مسجلة 290.98 دولار لكنها حلت في المرتبة الثانية بقيمة سوقية قدرها 31.03 مليار دولار.

وسجلت عملة الريبل خسائر 15 بالمائة لتهبط إلى 0.41198 دولار بقيمة سوقية قدرها 17.53 مليار دولار لتحل في المركز الثالث.

أما عملة البيتكوين كاش، فسجلت انخفاضاً بنحو 19 بالمائة وتتراجع إلى 409.8 دولار لتشغل الترتيب الرابع بقيمة سوقية بلغت 7.31 مليار دولار.

وبالنسبة لعملة الليتكوين والتي تتذيل القائمة، فشهدت هبوطاً بنحو 14.4 بالمائة إلى 115.82 دولار بقيمة سوقية 7.22 مليار دولار.

وخلال نفس الفترة، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية بلغت 315.85 مليار دولار بعدما كانت تسجل 385.16 مليار دولار قبل 24 ساعة مضت.

مباشر (اقتصاد)

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