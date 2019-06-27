محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع ترقب قمة العشرين

مباشر: واصلت أسعار النفط ارتفاعها لأعلى مستوى في 5 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لقمة العشرين واجتماع أوبك.

وجاء صعود الخام وسط انتظار الأسواق نتائج قمة مجموعة الدول العشرين المزمع عقدها يومي الجمعة والسبت في اليابان مع آمال أن تنتهي بالتوصل إلى صفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وأعضاء من خارجها في مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة مستويات الإنتاج النفطي وخفضها من أجل دعم الأسعار.

ومن المفترض أن تنتهي اتفاقية خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر بنهاية يونيو/حريزان الجاري.

ومن جانبه، ذكر وزير الطاقة الروسي أن أوبك وحلفاءها قد يتوصلون لاتفاق بشأن إنتاج النفط خلال اجتماعهم المقبل.

وكانت بيانات رسمية كشفت بالأمس عن تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 12.8 مليون برميل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 59.43 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 22 مايو/أيار الماضي، بعد أن كان متراجعاً عند 58.61 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:48 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى 66.35 دولار للبرميل.