عضو بالفيدرالي: الحديث عن ضرورة خفض الفائدة الأمريكية سابق لأوانه

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إنه من السابق لأوانه القول بأنه يجب على المركزي الأمريكي خفض معدلات الفائدة.

وذكرت "ماري دالي" رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في "سان فرانسيسكو" في مقابلة مع "بلومبرج" اليوم الخميس: "من المبكر للغاية من وجهة نظري معرفة ما إذا كان ينبغي لنا خفض الفائدة وكذلك مقدار الخفض".

وأضافت "دالي" أن البيانات القادمة ستقود وجهة نظرها إلى ما ينبغي للاحتياطي الفيدرالي القيام به خلال اجتماع يوليو/ تموز المقبل.

وأكدت بيانات رسمية اليوم نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 3.1 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.2 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2018.

وكانت عضو الفيدرالي ذكرت في تصريحات لها بالأمس أته قد يكون هناك حاجة للمركزي الأمريكي للقيام بإجراءات تحفيزية لمواجهة الضغوط الهبوطية للتضخم وعدم اليقين بشأن التجارة.

وكان جيروم باول رئيس الفيدرالي أثار شكوكاً حول خفض معدلات الفائدة في الشهر المقبل، حيث أشار إلى البنك لا يزال يدرس في الوقت الحالي إمكانية القيام بذلك.

وقرر الفيدرالي في اجتماعه الأخير تثبيت معدلات الفائدة عند 2.25 بالمائة إلى 2.50 بالمائة، متوقعاً أن يتم خفضها في العام المقبل.