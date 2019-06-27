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اليابان والصين يتفقان على تعزيز التجارة الحرة والعادلة

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اليابان والصين يتفقان على تعزيز التجارة الحرة والعادلة اليابان والصين يتفقان على تعزيز التجارة الحرة والعادلة

مباشر: قال مسؤول ياباني إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على العمل معاً لتعزيز التجارة الحرة والعادلة.

وتخوض الصين واليابان نزاعًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، حيث يهدد أكبر في العالم شركائه التجاريين بالتعريفات الجمركية بسبب ما تعتبره واشنطن أنها ممارسات غير عادلة تضر بالاقتصاد الأمريكي.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني "ياسوتوشي نيشيمورا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن آبي وشي عقدا محادثات صريحة شملت القضايا بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابع "نيشيمورا" بأن الزعيمين اتفقا على تطوير نظام تجاري حر ونزيه من خلال إنشاء اتفاقيات تجارة حرة متعددة الأطراف.

ويأتي لقاء آبي وشي قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين في أوساكا والتي تبدأ غداً الجمعة.

مباشر (اقتصاد)

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