"بيبسيكو" تختبر بيع المياه في عبوات معدنية

مباشر: تستعد شركة "بيبسيكو" لبيع المياه في عبوات معدنية "كانز"، في خطوة تهدف للتحول نحو العبوات الصالحة لعملية إعادة التدوير.

وقالت الشركة العاملة في مجال المشروبات في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنها ستبدأ في بيع المياه المعدنية "أكوافينا" في عبوات معدنية "كانز" العام المقبل.

كما ستقوم الشركة بتجربة المنتج المعاد تعبئته في بعض متاجر البيع بالتجزئة.

ويأتي هذا الاتجاه من جانب بيبسيكو في سياق التحول بعيداً عن استخدام البلاستيك، حيث تحتوي عبوات الكانز بشكل عام على مواد صالحة لإعادة الاستخدام أكثر من الزجاجات البلاستيكية.

وتتوقع الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن تؤدي التغييرات إلى التخلص من أكثر من 8 آلاف طن متري من البلاستيك الخام ونحو 11 ألف طن متري من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويشير هدف بيبسيكو بحلول عام 2025 إلى جعل 100 بالمائة من عبواتها المعدنية قابلة لإعادة التدوير.