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محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع ارتفاع الأسهم

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محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع ارتفاع الأسهم محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع ارتفاع الأسهم

مباشر: تراجعت الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع صعود الأسهم وسط آمال تهدئة الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

ويواصل المعدن الأصفر الخسائر مع مكاسب أسواق الأصول الخطرة بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية تشير لتأكيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة ورغم صعود طلبات إعانة البطالة لأعلى مستوى في 7 أسابيع.

ولكن المعدن النفيس قلص خسائره التي تجاوزت 10 دولارات خلال التعاملات مع تحول الدولار الأمريكي للاستقرار.

وينتظر المستثمرون تطورات تجارية حيال الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم في وقت لاحق من هذا الأسبوع في قمة مجموعة الدول العشرين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش القمة، وسط توقعات بإحراز صفقة تجارية في مقابل مزيد من التصعيد التجاري.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.40 دولار مسجلاً 1412 دولاراً للأوقية بعد أن كان متراجعاً عند 1401.40 دولار خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.1 بالمائة،  ليتراجع إلى 1407.48 دولار للأوقية.

وخلال الفترة نفسها، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 96.198 بعد أن كان مرتفعاً عند 96.380.

مباشر (اقتصاد)

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