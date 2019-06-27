جولدمان ساكس يخفض توقعاته لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لـ1.75%

مباشر: خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، على خلفية الحرب التجارية إلى جانب التحول للنهج الحذر من جانب البنوك المركزية الكبرى.

وخفض الخبراء الاستراتيجيون في البنك الأمريكي بقيادة برافين كوراباتي خلال مذكرة نقلتها وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، توقعاتهم حيال عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.75 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري.

وتعتبر هذه التوقعات متوافقة مع تحديث تقديرات بنك "جي.بي.مورجان" والصادرة في 31 مايو/آيار الماضي لكنها أقل من توقعات "جولدمان ساكس" السابقة والبالغة 2.80 بالمائة.

لكنه توقع أن تشهد عوائد الحكومة الأمريكية التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات تعافياً عند 1.9 بالمائة بحلول منتصف عام 2020.

كما خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته بشأن العوائد المتوقعة للسندات الحكومية في اليابان ومنطقة اليورو والدول المتقدمة الأخرى.

ويتوقع أن تسجل العوائد على ديون الحكومة اليابانية لآجل 10 سنوات -0.3 بالمائة بحلول نهاية العام أما عوائد السندات الألمانية لنفس الآجل فيتوقع أن تسجل -0.55 بالمائة.

وكانت بيانات رسمية أظهرت تأكيد نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري بالقراءة النهائية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات دون مستوى 2 بالمائة في وقت سابق من هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 2016، قبل أن تتعافى أعلى هذا المستوى قليلاً.

وبحلول الساعة 3:13 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.029 بالمائة فيما ارتفع العائد على الديون اليابانية التي يحل موعد استحقاقها في نفس التوقيت إلى -0.141 بالمائة.

وخلال نفس الفترة، فإن العائد على ديون الحكومة الألمانية لآجل 10 سنوات تراجع إلى مستوى -0.314 بالمائة.