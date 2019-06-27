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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يتراجع 1.5 مليار دولار

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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يتراجع 1.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يتراجع 1.5 مليار دولار

مباشر: تراجع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا بنحو 1.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي، في حين زاد احتياطي البلاد من الذهب.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أن إجمالي احتياطات النقد الأجنبي بلغت 74.225 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو/حريزان الجاري مقارنة مع مستوى 75.755 مليار دولار المسجل في الأسبوع السابق له.

في حين أن قيمة احتياطات المركزي التركي من الذهب صعدت في الأسبوع الماضي من مستوى 21.652 مليار دولار ليصل إلى 22.785 مليار دولار.

وبالنسبة لإجمالي احتياطات البنك المركزي في تركيا (والذي يضم النقد الأجنبي والذهب معاً)، فتراجع إلى مستوى 97.010 مليار دولار في الأسبوع الماضي بعدما كان يسجل 97.407 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، فإن احتياطات تركيا الإجمالية من النقد الأجنبي والذهب في الأسبوع الماضي تعتبر أقل بنحو 6.23 بالمائة عن الأرقام المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي عندما كان يبلغ 103.46 مليار دولار.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد جولة إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول والتي أسفرت عن فوز المعارضة للمرة الثانية ما دفع الحزب الحاكم للاعتراف بالهزيمة.

وبحلول الساعة 2:37 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.7655 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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