إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مسجد بفرنسا

مباشر: شهد حي "بونتانزين" في مدينة بريست غرب فرنسا إطلاق أعيرة نارية قرب مسجد، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستانير" في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الخميس، إن قوات الشرطة تتبع المسلحين الذي أصابوا شخصين كما أشار إلى أنه طلب تعزيز مراقبة أماكن العبادة في البلاد.

وذكرت صحيفة "لو تليجرام" ان رجال الشرطة والإطفاء انتقلوا إلى موقع الحادث بعد إطلاق النار الذي تم في الساعة 4:19 مساءً بتوقيت فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن سيارة "كليو 3 "رمادية توقفت أمام المسجد وخرج منها رجل وتحدث إلى فرد آخر، ثم تم إطلاق عدة طلقات وغادرت السيارة مرة أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الشخصين أصيبا في الساق من بينهم "رشيد الجاي" إمام المسجد، المعروف بوعظه على الإنترنت، والثاني هو أحد أقاربه.

