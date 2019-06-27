أخبار عاجلة

العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان: لا موعد لبدء مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

Google+ Print
لبنان: لا موعد لبدء مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل لبنان: لا موعد لبدء مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

جي بي سي نيوز :- يستكمل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ساترفيلد، مشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين، وسط حديث عن قرب موعد إطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ملف ترسيم الحدود.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "حصر المفاوضات بـ 6 أشهر، لم يعد عقبة أمام المفاوضات، بل يمكن القول إنه تم تجاوزه، إلا أن "مسألة أخرى ما زالت قيد العلاج، تتعلق ببرج المراقبة الحديدي الذي ثبتته إسرائيل فوق الجدار الإسمنتي قبالة الطريق التي تربط منطقي "بوابة فاطمة" و"سهل الخيام"، مجهزا بأجهزة تجسس".
ورغم تصريح وزيرة الطاقة اللبنانية ندى البستاني أن اللقاء مع ساترفيلد كان إيجابيا، إلا أن الإعلام اللبناني لفت إلى أن "جولة الموفد الأمريكي لم تحمل عوامل إيجابية هذه المرة، إذ بدا أنه جاء بأفكار إسرائيلية لا يوافق عليها لبنان، كما حمل أفكارا لبنانية ثابتة لا توافق إسرائيل على بعضها".
وشملت لقاءات ساترفيلد الأربعاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس سعد الحريري، وزيرة الطاقة ندى بستاني، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وجاء في بيان صادر عن بري أنه "تم استكمال البحث في موضوع الحدود البحرية والبرية، حيث وصلت الأمور إلى دقائقها ودقتها في الحفاظ على كامل الحقوق اللبنانية."
ووفق الإعلام اللبناني، فإن زيارة ساترفيلد إلى لبنان، قد تكون الأخيرة، إذ أنه سيتخلى عن منصبه في الخارجية الأمريكية لديفيد شينكر، ويتسلم منصبه الجديد سفيرا لبلاده في تركيا,وفق معا .
ومن المتوقع أن يستكمل ساترفيلد جولته في المنطقة، إذ سيتوجه في الساعات المقبلة إلى تل أبيب لمتابعة المباحثات.
وكان مسؤول إسرائيلي توقع في وقت سابق، أن تبدأ المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، في غضون أسابيع.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

اليوم - رئيس الوزراء يتفقد مبني الحكومة بالعلمين الجديدة

اليوم - رئيس الوزراء يتفقد مبني الحكومة بالعلمين الجديدة

الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى النواب وبقي 6 بحوزتها

الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى النواب وبقي 6 بحوزتها

موريتانيا... متحدث الحكومة يعزو قطع الإنترنت لأسباب أمنية ويقدم استقالته

موريتانيا... متحدث الحكومة يعزو قطع الإنترنت لأسباب أمنية ويقدم استقالته