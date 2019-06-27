السعودية تدين التفجيرين الإرهابيين بالعاصمة التونسية

الرياض - مباشر: أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وأكد المصدر، اليوم الخميس، على وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ويشار، إلى أن وزارة الداخلية التونسية، أعلنت اليوم عن وقوع انفجارين، بشارع شارل ديغول وقبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.

وأضافت الداخلية، أن العملية لم تسفر إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عنصري أمن و3 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألمحت الداخلية، في بيان لاحق، إلى مقتل عنصر أمن من بين المصابين الخمسة المدنيين والأمنيين، على إثر الانفجار الانتحاري بشارع شارل ديغول بالعاصمة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض الرئيس التونسي القايد السبسي إلى وعكة صحية حادة، دخل على إثرها المستشفى العسكري، وسط تأكيد بأن الحالة الصحية مستقرة.

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