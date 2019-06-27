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مستوطنين يقتحمون الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال من باب المغاربة

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مستوطنين يقتحمون الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال من باب المغاربة مستوطنين يقتحمون الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال من باب المغاربة

 

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، فى ذكرى مقتل المستوطنة هيلل أرئيل فى حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت وكالة معا الفلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة والذى تسيطر على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس، وإحدى المجموعات والتى ضمت 60 متطرفا كانت لجماعة "نساء الهيكل المزعوم" وعائلة "هيلل" فى ذكرى مقتل المستوطنة"هيلل أرئيل"، والتى قتلت قبل ثلاث سنوات فى مستوطنة "كريات أربع"، حيث تعد والدتها من قادة "جماعة نساء الهيكل"، وكان من بينهم شولي معلم وأعضاء من حزب "الليكود".

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان تأكيدهم أن المستوطنين المقتحمين قاموا بأداء طقوسهم الخاصة خلال اقتحام المسجد الأقصى، خاصة جماعة "نساء من أجل الهيكل"، ووفرت لهم الشرطة والقوات الخاصة الحماية الكاملة.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 194 متطرفا اقتحموا المسجد الاقصى و45 من الطلبة اليهود خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

الموجز

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