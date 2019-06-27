مطالب برلمانية باستغلال مراكز الشباب لنشر الوعى والتصدى للأفكار المتطرفة

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طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة بوضع رؤية لاستغلال مراكز الشباب فى زيادة الوعى لدى الشباب وتوفير فرص عمل من خلال عقد ورش للعمل من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الشركات على أن تُجرى هذه اللقاءات فى مراكز الشباب.



وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مراكز الشباب مهمة للتصدى للأفكار الإرهابية والمتطرفة ولابد من استغلال التجمعات الشبابية فى جلب مزيد من الأفكار حول كيفية استغلال هذه الطاقة فى الصناعة والاستثمار والبناء وأن نحولهم...