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ردود فعل الشارع السعودي على "الإقامة المميزة" في السعودية

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ردود فعل الشارع السعودي على "الإقامة المميزة" في السعودية ردود فعل الشارع السعودي على "الإقامة المميزة" في السعودية

هذا وبدأت السلطات ، يوم الأحد، بتلقي طلبات الأجانب الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، التي تتيح للمقيم مزايا عديدة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

وانطلاقا من هنا، قامت أسرة موقع "سبوتنيك" بالتعرف على ردود فعل الشارع السعودي على "الإقامة المميزة في السعودية" في شبكات التواصل الاجتماعي، ووضعت جزءا منها بين أيديكم.

مدحت المستخدمة " @iLamaAlzahrani" القرار وتمنت أن يكون خطوة جيدة لأصحاب المشاريع ويسهل لهم الطريق من خلال الاستثمارات الأجنبية.

​كما علق المستخدم "@2_rmrydw" على الإقامة المميزة بأنها سوف تجذب استثمارات مختلفة للتنويع في الأنشطة الاقتصادية، مضيفا أنع أصبح للملكة ثقل اقتصادي كبير على المستوى العالمي.

​وقال المستخدم "فيراس" إن المستثمرين الأجانب يساعدون في تحسين الدائرة الاقتصادية للمملكة، وهكذا سوف تحافظ المملكة على المستثمرين الأجانب المتواجدين حاليا في السعودية. وألحق تغريدته بصورة تبين فوائد نظام الإقامة المميزة.

وأشار المستخدم "رائد العجمي" أن هذا النظام لا يؤثر على وظائف السعوديين ونظام العمل يسري على الجميع، وأضاف أن الإقامة سيتم إعطاؤها للنخبة فقط.

وتساءل "عبد العزيز الغيث" فيما تم أخذ آراء التجار في هذه الإقامه المميزه وماهي العواقب والآثر المترتبه عليها. كما استفسر عن دور الغرف التجاريه ورؤسائها ووزارة التجاره في حمايه الأسواق والتجار.

​وقال مستخدم آخر إن القرار صائب ومدروس من الخبراء. ودعا بالتوفيق للشباب السعودي ممن يعمل تحت مهارة أجنبي.

​بينما طلب مستخدم "سحابة" التراجه عن هذا القرار وإلغائه، قبل أن جني العواقب الوخيمة في المستقبل.

​وقال "Khalid bin nasser" إن " الوطن يقفز قفزات عظيمة يوماً بعد يوم في سبيل تحقيق رؤية هي الاخرى عظيمة و مبادرة الاقامة المميزة هي احدى المبادرات التي تحدث عنها سمو ولي العهد مسبقاً وهي تستهدف تنويع مصادر الدخل و تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار".

​وكتب " AFRICAN RAMBO" أن العديد من الدول ستصبح مدن أشباح، بعد هذا القرار (في إشارة منه إلى أن الكثير من الأشخاص والعقول ستهاجر إلى المملكة)، وبالتالي سينحصر التطور فقط في السعودية ومن ثم دبي وباقي اللإمارات.

وغرد حساب "فكرة تيك" أنه في حال طبقت مثل مثل ماخططت إليه، فستنافس (السعودية) دول الخليج بنموها الاقتصادي.

​وأعلن حساب "جوال منطقة حائل" أن هذا النظام سيقضي على التستر التجاري، وسيساهم بضخ رؤس أموال لكافة القطاعات، وسيخفف من التحويلات النقدية للوافدين.

SputnikNews

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