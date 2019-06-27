تمهيدا لضم الضفة : اسرائيل تلغي " الكوشان " الاردني وتحيل العثماني والبريطاني للجنة "عسكرية "

جي بي سي نيوز - : كشفت مصادر اعلامية اسرائيلة اليوم الأربعاء بأن الجيش الاسرائيلي وقيادة ما يسمى المنطقة الوسطى تعد خرائط جديدة لأراضي الضفة وملكياتها .

وزعمت المصادر وفق تقرير رصدته المدينة نيوز بأن هذا الاجراء الذي تبناه نائب وزير الأمن ايلي بن دهان (البيت اليهودي)، يهدف لـ : مواءمة تسجيلات الأراضي منذ الفترتين العثمانية والبريطانية في الضفة الغربية – بواسطة ما يعرف باسم "الكواشين" – مع تسجيل الأرض بشروط اخرى بحيث يتم في نهاية الأمر الحصول على تسجيلات لحقوق الأرض التي سيتم تثبيت حدودها في خريطة مستحدثة دون اعتماد الكواشين الاردنية " في اجراء قال مراقبون بأنه يهدف لابتلاع ما تبقى من الضفة والغاء ملكيات الفلسطينيين على اراضيهم .

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وبناء على ذلك ، فإنه سيتم الآن نقل عملية توضيح مطالبات الكوشان إلى لجنة شبه قضائية ( هي في الحقيقة عسكرية ) تقوم بدراسة حدود الكوشان من الفترات العثمانية والبريطانية (ولكن ليس من الفترة الأردنية) وفقا للصور الجوية والبيانات الموجودة من السنوات السابقة، وتحديد المنطقة المحددة التي كتب عليها الكوشان .

وتتواتر المعلومات والتسريبات عن قرار وشيك بضم الضفة الغربية الى اسرائيل كما حدث مع الجولان المحتل ، وبمباركة أمريكية .