مستشار ترامب: لا توجد شروط مسبقة للمحادثات بين ترامب وشي

مباشر: قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض إنه لا توجد شروط مسبقة للاجتماع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين السبت المقبل.

وأضاف "لاري كودلو" في مقابلة مع "فوكس نيوز"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تمضي قدماً في فرض تعريفات إضافية على سلع صينية إذا لزم الأمر.

وكانت الولايات المتحدة هددت بفرض تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار حال عدم التوصل لصفقة تجارية.

وقال كودلو "الرئيس يشير ضمنيًا إلى أنه سعيد تمامًا بوضع الولايات المتحدة في هذه المفاوضات".

وتابع "كودلو": "الرئيس يقول إننا في وضع جيد، وأنه سعيد بالتحدث مع الرئيس شي، وإذا كان هناك شيء جيد من تلك المحادثات أو إذا كانت الصين ستقدم لنا صفقة عادلة في المستقبل، فقد نكون على استعداد لتغيير بعض وجهات نظرنا".

وكان الرئيس الأمريكي ذكر في وقت سابق من هذا الشهر أنه تلقى مكالمة هاتفية جيدة من نظيره الصيني وسوف يلتقي به في اجتماع مطول بقمة مجموعة العشرين.

كما أشار كودلو إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات محددة قبل محادثات ترامب وشي وذلك على الرغم من تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس الصيني سيقدم لنظيره الأمريكي شروط لتسوية النزاع الدائر بينهما.