محدث..تباين أداء الأسهم الأوروبية بالختام مع ترقب المحادثات التجارية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تفاؤل حذر بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وكانت أسهم قطاع التجزئة أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية حيث ارتفعت بنحو 2 بالمائة، في حين كانت أسهم وسائل الإعلام الأسوأ أداءً بعد تراجعها بنحو 0.7 بالمائة.

ويتلقى المستثمرون رسائل مختلطة بشأن الوضع التجاري، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق التجاري مع الرئيسي الصيني شي جين بينغ أمر ممكن في اجتماع قمة العشرين المزمع عقده يومي الجمعة والسبت.

وذكرت تقارير صحفية أن الصين سوف تعرض شروطاً على الرئيس الأمريكي من أجل تسوية النزاع التجاري، ولكن مستشار ترامب "لاري كودلو" نفي وجود أي شروط مسبقة قبيل المحادثات.

وبالنظر للوضع داخل المملكة المتحدة، فإن بوريس جونسون المرشح لخلافة تريزا ماي يرى أن فرص البريكست بدون صفقة هي واحد مقابل مليون رغم تكرار وعده بالتأكيد على الخروج بصفقة أو بدون مع حلول 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 سنوات وبأكثر من التقديرات.

وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 382.2 نقطة، بينما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 7402.3 نقطة.

فيما شهد مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بأكثر من 0.2 بالمائة ليسجل 12271.03 نقطة، في حين تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة إلى 5493.6 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1367 دولار.