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وكالة: مصرع 36 عاملاً بمنجم نحاس تابع لـ"جلينكور"..والسهم يتهاوى 5%

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وكالة: مصرع 36 عاملاً بمنجم نحاس تابع لـ"جلينكور"..والسهم يتهاوى 5% وكالة: مصرع 36 عاملاً بمنجم نحاس تابع لـ"جلينكور"..والسهم يتهاوى 5%

مباشر: تراجع سهم "جلينكور" بنحو 5 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد تقارير عن حادث مميت في أحد مناجم النحاس التابع للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاء هبوط السهم بعد أن ذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن 36 من العمال لقوا حتفهم في انهيار منجم نحاس تملكه الشركة.

وذكرت الوكالة أن حاكم مقاطعة "لابا" أبلغها أن الحادث وقع في منجم كوف المفتوح التابع لشركة "كاموتو" للنحاس والتي تملك جلينكور حصة نسبتها 75 بالمائة منها.

وعند نهاية التعاملات، تراجع سهم "جلينكور" بنحو 4.9 بالمائة إلى 263.90 بنس.

وكان سهم الشركة السويسرية هو الأكبر انخفاضاً في المؤشر "فوتسي 100".

مباشر (اقتصاد)

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