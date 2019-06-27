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الكويت: عدم التطبیع مع إسرائیل أحد ثوابتنا للتعامل مع القضیة الفلسطینیة

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وأكد الجارالله، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة الیوم الخمیس أن ھناك ثوابت كویتیة للتعامل مع القضیة الفلسطینیة في مقدمتھا عدم التطبیع مع إسرائیل ما لم تتحقق استحقاقات أساسیة تلبي مطالب وھموم الشعب الفلسطیني.

Alsouria

وقال الجارالله إن الكویت موقفھا ثابت فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة وھو دعم السلطة والشعب الفلسطیني لتحقیق مطالبھم الشرعیة مشیرا إلى أن "القضیة الفلسطینیة ھي القضیة المركزیة الأولى للأمة العربیة".

وأعرب الجارالله عن تطلع الكویت أن تعمل الدول الكبرى المعنیة بمستقبل السلام في الشرق الأوسط بالأخذ في الاعتبار قرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة والتي ترتكز على مبدأ الدولتین والتي ستراعي مصالح الشعب الفلسطیني.

وكانت قد اختتمت يوم أمس الأربعاء، ورشة عمل في المنامة عاصمة البحرين، أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، كما وتشمل دعم الدول المجاورة لفلسطين، وهي لبنان والأردن ومصر، بحسب البيت الأبيض.

وكان المستشار في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، قد أتهم القيادة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها، مؤكدا أن "الباب لا يزال مفتوحا" أمامها.

وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع، معبرين عن سخطهم ورفضهم للخطة. وقاطعت العديد من الدول العربية الورشة، وقوبلت بسخط شعبي عربي عارم، اتُهمت فيه الدول المشاركة بالسعي وراء بيع القضية الفلسطينية مقابل المال.

SputnikNews

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