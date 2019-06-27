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الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 16.7% خلال مايو..وقفزة بالحساب الجاري

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الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 16.7% خلال مايو..وقفزة بالحساب الجاري الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 16.7% خلال مايو..وقفزة بالحساب الجاري

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، تراجع الاحتياطي العام للحكومة بنسبة 16.7 بالمائة بنهاية مايو/ أيار الماضي، على أساس سنوي، بينما قفز حساب جاري 154 بالمائة.

وقالت "ساما"، في نشرتها الشهرية، اليوم الخميس، إن الاحتياطي العام للحكومة بلغ 476.94 مليار ريال، بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع 572.61 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من 2018.

وعلى أساس شهري تراجع الاحتياطي العام للحكومة بنسبة 0.72 بالمائة خلال مايو/ أيار الماضي، مقارنة بنحو 480.42 مليار ريال في أبريل/ نيسان 2019.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.

وارتفع جاري الحكومة في مايو/ أيار الماضي، إلى 134.72 مليار ريال، مقابل 52.97 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

وعلى أساس شهري ارتفع جاري الحكومة بنسبة 13.4% مقارنة بنحو 118.79 مليار ريال في أبريل/ نيسان 2019.

ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.

وبلغت قيمة ودائع الصناديق والهيئات حكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 118.5 مليار ريال في مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع 104.92 مليار ريال خلال مايو 2018.

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