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بعد تركيا... المبعوث الأممي إلى سوريا يتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل

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الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال بيدرسن في مجلس الأمن "أكدت كل من تركيا، التي قمت بزيارتها في وقت سابق من هذا الشهر، وروسيا، التي سأقوم بزيارتها الأسبوع المقبل، أنهما لا تزالان ملتزمتين بمذكرة التفاهم الصادرة في أيلول/ سبتمبر 2018 وأنهما أنشأتا مجموعة عمل".

© Sputnik . Aleksei Kudenko

وكان نائب الناطقة باسم الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أعلن اليوم الخميس، عن وجود تطورات إيجابية في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال كوجين: "على المسار السياسي للتسوية السورية، هناك أسباب للتفاؤل فيما يتعلق بالعمل لاستكمال تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية".

وتعمل إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة "أستانا" (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي أيلول/ سبتمبر عام 2018، وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من السورية ومن المعارضة.

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