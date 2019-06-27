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بالفيديو : سوريا.. مقتل 5 مدنيين في قصف جوي للنظام على إدلب

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بالفيديو : سوريا.. مقتل 5 مدنيين في قصف جوي للنظام على إدلب بالفيديو : سوريا.. مقتل 5 مدنيين في قصف جوي للنظام على إدلب

جي بي سي نيوز :- قتل 5 مدنيين، الأحد، إثر غارات للنظام السوري على أحياء سكنية بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية (شمال).

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن مقاتلات النظام استهدفت مدينة كفرنبل، وبلدتي كنصفرة وبداما، وقرى جوزف وكفر بطيخ وسفوهن وإبلين وأرينبة ومرعند، (تابعة لمحافظة إدلب).

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن الغارة التي استهدفت قرية جوزف (جنوبي إدلب)، أسفرت عن مقتل 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال.

وبيّنت المصادر أن فرق الدفاع المدني تبذل جهودها في البحث والإنقاذ، في ظل وجود احتمالات بارتفاع عدد القتلى.

ومنذ 25 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وحسب الدفاع المدني، فإن 234 مدنياً على الأقل قتلوا في المنطقة جراء هجمات قوات النظام وروسيا والميليشيات المدعومة من إيران، في مايو/أيار الماضي.

 

جي بي سي نيوز

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