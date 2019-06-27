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ترامب بطالب الهند بإلغاء التعريفات على السلع الأمريكية

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مباشر: طالب الرئيس دونالد الهند بإلغاء التعريفات "غير المقبولة" التي فرضتها على سلع أمريكية مؤخراً قبل لقائه مع رئيس وزراء نيودلهي ناريندرا مودي على هامش قمة العشرين.

وفي منتصف الشهر الجاري، فرضت الهند تعريفات على 28 منتجاً من الولايات المتحدة تصل إلى مستوى 12 بالمائة رداً على رفض واشنطن استثناء نيودلهي من التعريفات على الصلب والألومنيوم.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الخميس: "أتطلع للتحدث مع رئيس وزراء الهند عن حقيقة فرض الهند لعدة سنوات تعريفات مرتفعة على الولايات المتحدة، كما أقرت رسوماً مؤخراً".

وتابع الرئيس الأمريكي بأن التعريفات الهندية على الواردات الأمريكية غير مقبولة ولابد من إلغائها.

وفي بداية الشهر الجاري أعلنت الإدارة الأمريكية انتهاء التسهيلات التجارية على سلع شحنتها الهند للولايات المتحدة اعتباراً من 2017 وتصل قيمتها إلى 5.7 مليار دولار.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والهند في العام الماضي مستوى 142 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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