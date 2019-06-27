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الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع 47 مليار ريال الشهر الماضي

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الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع 47 مليار ريال الشهر الماضي الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع 47 مليار ريال الشهر الماضي

الرياض – مباشر: ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنحو 2.48 بالمائة على أساس سنوي، بما يعادل 46.9 مليار ريال (1.25 مليار دولار).

ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، الصادرة اليوم الخميس، ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة في شهر مايو/ أيار الماضي إلى 1.939 تريليون ريال (517 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.892 تريليون ريال (504.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من عام 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الاحتياطات الأجنبية السعودية 2.37 بالمائة خلال مايو/ أيار الماضي مقارنة مع الشهر السابق البالغة فيه نحو 1.894 تريليون ريال (505 مليار دولار).

وجاء الارتفاع بالأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في مايو/ أيار 2019؛ على أساس سنوي، متأثرا بزيادة قيمة النقد الأجنبي والودائع بالخارج بنحو 9.6 بالمائة، وبما يعادل 62.7 مليار ريال (1.67 مليار دولار).

وسجل النقد الأجنبي والودائع بالخارج نحو 714.3 مليار ريال (190.48 مليار دولار)، مقارنة مع 651.66 مليار ريال (173.77 مليار دولار) في الشهر المماثل من عام 2018.

وارتفع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.99 مليار ريال مقارنة مع 5.57 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018، وبالمثل ارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 31.45 مليار ريال خلال مايو/ أيار 2019، مقارنة مع 29.99 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018.

وفي المقابل، انخفضت قيمة الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج بنسبة 1.7 بالمائة خلال مايو/ أيار على أساس سنوي، إلى 1.18 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، مقارنة مع 1.203 مليار ريال (320.9 مليار دولار).

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