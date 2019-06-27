تراجع تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري لأدنى مستوى في عامين ونصف مع هبوط عوائد السندات الأمريكية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن معدل الرهن العقاري الأمريكي لآجل 30 عاماً تراجع إلى مستوى 3.73 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مقابل 3.84 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجل معدل الرهن العقاري الأمريكي لمدة 30 عاماً مستوى 4.55 بالمائة.

كما انخفض متوسط الفائدة على الرهن العقاري الأمريكي لآجل 15 عاماً من مستوى 3.25 بالمائة إلى 3.16 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وتتبع معدلات الرهن العقاري، عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات الذي شهد هبوطاً قوياً خلال الأسبوع الجاري عند أدنى مستوى في عامين مع تزايد التوترات الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.031 بالمائة.