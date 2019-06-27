سهم "بوينج" يهبط 3% مع شكوك بشأن عودة "737ماكس" للتحليق

مباشر: تراجع سهم "بوينج" بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس مع عدم اليقين حول عودة طائرات "737 ماكس" للتحليق مجدداً.

وكشفت هيئة الطيران الفيدرالية في بيان لها بالأمس عن مشكلة في طائرات "بوينج 37 ماكس" خلال إجراء الاختبارات للعودة للتحليق مرة أخرى بعد حادثتي إثيوبيا وأندونسيا.

ودفع هذا الخطأ المنظمين في الولايات المتحدة إلى طلب تغييرات إضافية في طائرات "737 ماكس".

ومن ناحية أخرى، دعا اتحاد النقل الجوي الدولي "بوينج" إلى إجراء المزيد من التدريب لطاقم طائرات "737 ماكس"، مشيراً إلى أن عودة هذا الطراز للعمل مجدداً يحتاج إلى تضافر الجهود بين المنظمين الأمريكيين والدوليين.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت مجموعة من دول العالم تعليق استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس"، بعد وقوع حادثين متشابهين لنفس الطائرة في إثيوبيا وإندونيسيا أسفر عن مقتل كل من كان على متن الطائرتين.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "بوينج" بنحو 2.9 بالمائة إلى 364.37 دولار بعد أن سجل مستوى 362.40 دولار في وقت سابق من التعاملات.