أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التوقعات

Google+ Print
مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التوقعات مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التوقعات

مباشر: صعدت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان صادر اليوم الخميس، عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 98 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران الجاري لتصل إلى 2301 مليار قدم مكعب. 

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 104 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنصرم.

كما ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة على أساس سنوي بمقدار 236 مليار قدم مكعب، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى 2.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية