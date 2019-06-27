مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التوقعات

مباشر: صعدت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان صادر اليوم الخميس، عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 98 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران الجاري لتصل إلى 2301 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 104 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنصرم.

كما ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة على أساس سنوي بمقدار 236 مليار قدم مكعب، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى 2.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.