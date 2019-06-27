موجودات "ساما" ترتفع 34 مليار ريال خلال مايو بأساس سنوي

السيد جمال:

الرياض - مباشر: ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنسبة 1.77 بالمائة خلال شهر مايو/أيار 2019، بزيادة تعادل 34.177 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.

وقفزت موجودات "ساما"، وفقا للتقرير الشهري الصادر اليوم الخميس، إلى مستوى 1.965 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.931 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفعت موجودات "ساما" بنسبة 2.37 بالمائة مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي والتي بلغت خلاله 1.919 تريليون ريال، بارتفاع قيمته 45.495 مليار ريال.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة الملحوظة بقيمة الودائع بالخارج بنسبة ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 11.57 بالمائة، لتصل إلى 475.445 مليار ريال، مقارنة بـ 426.153 مليار ريال في شهر مايو/أيار من عام 2018.

وفي المقابل، انخفضت الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج بنسبة 1.38 بالمائة خلال مايو/أيار على أساس سنوي؛ إلى 1.191 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.208 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وخلال أبريل/نيسان 2019، ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربية السعودية "ساما" بأكثر من 26 مليار ريال على أساس شهري.

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