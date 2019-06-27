الصندوق السيادي السعودي يكشف تفاصيل مبادرة مستقبل الاستثمار 2019

الرياض – مباشر: كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، عن تفاصيل جدول الأعمال لبرنامج الدورة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2019.

وقال الصندوق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه من المقرر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف صندوق الاستثمارات العامة، أنه من المقرر أن تستضيف المبادرة هذا العام، نخبة من أبرز شخصيات صناع القرار، وكبار المستثمرين والخبراء الدوليين لاستكشاف الاتجاهات الاقتصادية والفرص المقبلة، وتسليط الضوء على الصناعات المستقبلية، وإثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام بدفع عجلة التنمية في العالم.

ولفت الصندوق السيادي السعودي، إلى أن المبادرة في نسختها الثالثة تتبنى بشكل رئيسي موضوع "ما هو مستقبل عالم الأعمال؟".

وستركز الفعالية على 3 محاور رئيسية؛ مستقبل مستدام: استكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية وتدعم الاستدامة في جوانب الحياة، التقنية لمصلحة الجميع: وضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية، ومجتمع متقدم: تأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.

وتستضيف مبادرة مستقبل الاستثمار 3 قمم تتناول تأثير التغييرات في الجوانب التجارية والترفيهية والمجتمعية وانعكاسها على دفع عجلة الابتكار وإيجاد الفرص الاستثمارية: العمل الشامل: كيف تعمل التغيرات في التكنولوجيا والديموغرافيا، ونماذج الأعمال في طبيعة العمل، والترفيه التفاعلي: كيف يؤثر الابتكار والعولمة وسلوك المستهلكين على الرياضة والترفيه والاستجمام.

وتضم كذلك الترابط المجتمعي: سعي الحكومات حول العالم إلى تضمين الأنظمة الذكية، ووسائل التنقل المتقدمة، والنماذج التعليمية الجديدة، وكذلك زيادة التوعية الثقافية في المدن والمجتمعات.

يشار إلى أن المبادرة تستضيف 12 ورشة عمل تعمل ضمن قطاعات مختلفة، وتعنى باستكشاف الأعمال الناشئة والتوجهات الاستثمارية وتحديد فرص النمو في المراحل المبكرة.

وستتناول هذه الورش مواضيع مختلفة تشمل: المدن والطاقة والمناخ والصحة والبيانات والتنقل والغذاء والسفر والرياضة والتسوق والشباب.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار أثبتت منذ انطلاقها في 2017 بأنها منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية.

وشهدت الدورة الثانية من المبادرة في 2018 إعلان اتفاقيات تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار (225 مليار ريال)، وتضمنت هذه الاتفاقيات استثمارات رئيسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشاريع الطاقة، والإسكان، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات.

وجذبت مبادرة مستقبل الاستثمار في 2018 أكثر من 3500 مشاركا قدموا من 88 دولة، وشارك بها أيضاً 8 من رؤساء الدول، وأكثر من 20 وزيراً دولياً، إضافة إلى ذلك، بلغت متابعة المبادرة أكثر من 2.6 مليون مشاهد أثناء البث المباشر للمؤتمر.

وأشار الصندوق، إلى أنه من المترقب الإعلان عن تفاصيل أكثر حول مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019 خلال الأشهر القليلة المقبلة.