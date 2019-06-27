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إنفوجرافيك.. العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة العشرين في أرقام

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القاهرة- مباشر:  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات واتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك عن العلاقات المصرية مع دول مجموعة العشرين(G20) متضمناً حجم الصادرات المصرية لتلك الدول، فضلاً عن أسباب دعوة للمشاركة في القمة المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، إضافة لعرض العلاقات التجارية بين مصر واليابان باعتبارها الدولة المستضيفة لقمة العشرين.. نتابع:- 

أسباب دعوة مصر للمشاركة في قمة العشرين 

حجم صادرات مصر لدول مجموعة العشرين خلال 2018

العلاقات المصرية اليابانية 

الاقتصاد الياباني في أرقام خلال 2018 

 ترشيحات.. 

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