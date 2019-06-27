فورد تعلن خطة لتسريح 12 ألف موظف وإغلاق مصانع بأوروبا

مباشر: قالت شركة "فورد" إنها ستخفض 12 ألف وظيفة في أوروبا مع إطلاق نماذج جديدة مع إضافة التكنولوجيا الكهربية لسياراتها، في محاولة لتحويل المنطقة الخاسرة للربحية.

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، تفاصيل الوظائف التي سيتم فقدانها والمصانع التي ستتوقف عن العمل.

وكانت صانعة السيارات قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستقوم بعملية إصلاح لوحدتها في اوروبا.

وذكرت الشركة أنه بحلول عام 2020، سيكون لدى فورد 18 مصنع إنتاج مقارنة مع 24 مصنعاً في بداية هذا العام، وذلك بعد بيع موقع لتصنيع المحركات في سلوفاكيا وإغلاق خمس منشآت أخرى بما في ذلك مصنع المحركات في بريدجيند في ويلز ومحطة نقل في فرنسا و3 مواقع روسية.

وفي الوقت نفسه، ستقوم فورد بتقليص حجم العمالة لديها بمقدار 12 ألف موظف بما في ذلك 2000 وظيفة بأجر ثابت كجزء من تحرك أوسع من قبل الشركة لإلغاء 7 آلاف وظيفة بأجر ثابت على مستوى العالم.

وتعكف صانعة السيارات كذلك على إجراء تحولات في الصين وأمريكا اللاتينية، وسط محاولة إعادة تصميم أعمالها في ظل الرئيس التنفيذي جيم هاكيت.

وقالت فورد إنها تسير على الطريق الصحيح لتحسين نتائجها المالية بشكل ملحوظ في أوروبا هذا العام، حيث تهدف الشركة لتحقيق هامش ربح بنسبة 6 بالمائة في المنطقة.

وسجلت فورد خسائر في أوروبا خلال العامين الماضين بسبب تراجع مبيعات سيارات الديزل وانخفاض الطلب إضافة لتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وكان سهم فورد أغلق جلسة أمس في بورصة نيويورك عند مستوى 9.91 دولار بارتفاع 0.7 بالمائة كما تشير العقود المستقبلية إلى أنه سوف يستهل التداولات على ارتفاع بنحو 1 بالمائة.