أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

فورد تعلن خطة لتسريح 12 ألف موظف وإغلاق مصانع بأوروبا

Google+ Print
فورد تعلن خطة لتسريح 12 ألف موظف وإغلاق مصانع بأوروبا فورد تعلن خطة لتسريح 12 ألف موظف وإغلاق مصانع بأوروبا

مباشر: قالت شركة "فورد" إنها ستخفض 12 ألف وظيفة في أوروبا مع إطلاق نماذج جديدة مع إضافة التكنولوجيا الكهربية لسياراتها، في محاولة لتحويل المنطقة الخاسرة للربحية.

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، تفاصيل الوظائف التي سيتم فقدانها والمصانع التي ستتوقف عن العمل.

وكانت صانعة السيارات قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستقوم بعملية إصلاح لوحدتها في اوروبا.

وذكرت الشركة أنه بحلول عام 2020، سيكون لدى فورد 18 مصنع إنتاج مقارنة مع 24  مصنعاً في بداية هذا العام، وذلك بعد بيع موقع لتصنيع المحركات في سلوفاكيا وإغلاق خمس منشآت أخرى بما في ذلك مصنع المحركات في بريدجيند في ويلز ومحطة نقل في فرنسا و3 مواقع روسية.

وفي الوقت نفسه، ستقوم فورد بتقليص حجم العمالة لديها بمقدار 12 ألف موظف بما في ذلك 2000 وظيفة بأجر ثابت كجزء من تحرك أوسع من قبل الشركة لإلغاء 7 آلاف وظيفة بأجر ثابت على مستوى العالم.

وتعكف صانعة السيارات كذلك على إجراء تحولات في الصين وأمريكا اللاتينية، وسط محاولة إعادة تصميم أعمالها في ظل الرئيس التنفيذي جيم هاكيت.

وقالت فورد إنها تسير على الطريق الصحيح لتحسين نتائجها المالية بشكل ملحوظ في أوروبا هذا العام، حيث تهدف الشركة لتحقيق هامش ربح بنسبة 6 بالمائة في المنطقة.

وسجلت فورد خسائر في أوروبا خلال العامين الماضين بسبب تراجع مبيعات سيارات الديزل وانخفاض الطلب إضافة لتراجع صرف العملات الأجنبية.

وكان سهم فورد أغلق جلسة أمس في بورصة نيويورك عند مستوى 9.91 دولار بارتفاع 0.7 بالمائة كما تشير العقود المستقبلية إلى أنه سوف يستهل التداولات على ارتفاع بنحو 1 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 30-6-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 30-6-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29-6-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29-6-2019

أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً

أسعار الواردات الألمانية تسجل أول انخفاض في 14 شهراً

هبوط أسعار النفط لكن تتجه لأكبر مكاسب شهرية منذ يناير

هبوط أسعار النفط لكن تتجه لأكبر مكاسب شهرية منذ يناير