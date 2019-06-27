حضور ولي العهد لقمة العشرين باليابان يتصدر نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض – مباشر: تصدر وصول ولي العهد السعودي، وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان لحضور قمة العشرين بعد زيارة رسمية لمدة ليومين لجمهورية كوريا الجنوبية المشهد بالمملكة، اليوم الخميس.

وعلى مستوى سوق الأسهم، بدأت عملية بناء سجل الأوامر لطرح عطاء التعليمية، وقلصت "عذيب للاتصالات" خسائرها السنوية بأكثر من 70 بالمائة، وأخيرا قاد قطاع البنوك سوق الأسهم للإغلاق باللون الأخضر للجلسة الثالثة على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث الاقتصادية بالمملكة وتطورات سوق الأسهم على مدار اليوم في سياق التقرير التالي:

غادر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جمهورية كوريا عقب زيارة لها استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الكوري مون جاي إن.

ووصل ولي العهد السعودي، وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وقال سفير العاهل السعودي لدى اليابان، إن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز تعيش حراكاً إصلاحياً غير مسبوق، قفز بمكانتها الدولية في مؤشرات التنافسية العالمية إلى مراتب عالمية متقدمة.

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إن مطار خليج نيوم، الذي تم افتتاحه الثلاثاء الماضي، هو أول مطار بتقنية الجيل الخامس 5G في المنطقة.

ووقعت شركت هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية مدته 20 عاماً لتوريد النفط الخام.

وتوقعت 3 مصادر مطلعة، أن تستأنف بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات، المشروع المشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية، تشغيل وحدة لتقطير الخام في مصفاتها بماليزيا في يوليو/ تموز.

وأطلقت هيئة الطيران المدني المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي في المملكة، بالتعاون مع منصة "مراس".

وقالت الشركة السعودية للكهرباء، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية، بين الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وشركة سي أي تي "CET" الصينية وشركة "أكوا باور"، برعاية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب، بالسعودية عن مناقصتها الثالثة للعام الجاري، لاستيراد 715 ألف طن من القمح، للتوريد خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وقالت الجمارك السعودية، اليوم الخميس، إنها بدأت العمل مع جميع الجهات العاملة في منفذ الرقعي بتقديم خدماتها لكافة العملاء من مستوردين ومصدرين وأفراد؛ وذلك بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لافتتاحه وتشغيله.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن روح الإصلاح الاقتصادي تكمن في التنوع، وهو ما تسعى الحكومة إليه في المرحلة الحالية.

سوق الأسهم:

انطلق، اليوم الخميس، عملية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر طرح أسهم شركة عطاء التعليمية، للاكتتاب العام الأولي، وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 8 يوليو/تموز 2019.

وتراجعت خسائر شركة اتحاد عذيب للاتصالات- جو، بنسبة 70.75 بالمائة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس / آذار 2019، مقارنة بالعام السابق.

وحافظت شركة الجزيرة كابيتال على نظرتها "محايد" لشركات قطاع الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن شركة المواساة خيارها الأفضل في القطاع.

وأخيرا، أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي؛ بدعم مباشر من مكاسب أغلب القطاعات والتي تصدرها البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي- نمو من الإغلاق باللون الأخضر متجاهلا خسائره بجلسة الأربعاء.