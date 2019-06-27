محدث.. الذهب يواصل الخسائر عالمياً ويفقد 9 دولارات

مباشر: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، ليفقد المعدن 9 دولارات مع مواصلة الخسائر لليوم الثاني على التوالي بعد قفزة قوية سجلها في الجلسات السابقة.

ويواصل المعدن الأصفر الخسائر مع مكاسب أسواق الأصول الخطرة بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية تشير لتأكيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة مع صعود طلبات إعانة البطالة لأعلى مستوى في 7 أسابيع.

وينتظر المستثمرون تطورات تجارية حيال الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم في وقت لاحق من هذا الأسبوع في قمة مجموعة الدول العشرين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش القمة، وسط توقعات بإحراز صفقة تجارية في مقابل مزيد من التصعيد التجاري.

ويواصل المعدن النفيس الخسائر لليوم الثاني على التوالي بعدما هبط بالأمس للمرة الأولى في 5 جلسات مع الأداء المسطح للدولار الأمريكي إضافة لتعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتي تقلل توقعات خفض الفائدة في الشهر المقبل.

لكن لا تزال الأسواق تسعر احتمالية بنسبة 100 بالمائة لخفض معدل الفائدة الأمريكي في اجتماع شهر يوليو/تموز سواء بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باول واصفاً سياسته النقدية بـ"الجنون" كما عبر عن أمنيته في أن يكون ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروربي رئيساً للفيدرالي.

وبحلول الساعة 2:03 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.70 دولار مسجلاً 1406.70 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.2 بالمائة أو ما يوازي 2.66 دولار ليتراجع إلى 1406.34 دولار للأوقية.

وخلال الفترة نفسها، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 96.238.