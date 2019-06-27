ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال مايو

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بما يتوافق مع تقديرات المحللين خلال مايو/أيار الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل قيد الإنتظار بالولايات المتحدة بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 105.4 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 104.3 نقطة في أبريل/ نيسان السابق له.

وأرجع كبير الاقتصاديين في الرابطة نمو مبيعات المنازل المعلقة إلى تراجع معدلات الرهن العقاري إلى مستوى 4 بالمائة أو أقل في بعض الأحيان.

وأشار البيان إلى أن ثقة المستهلكين في شراء المنازل ارتفعت، متوقعاً زيادة نشاط الشراء في الأشهر المقبلة مع احتمالية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة هذا العام.

أما على أساس سنوي، انخفض مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة للشهر السابع عشر على التوالي في بنحو 0.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.247