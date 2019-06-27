أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال مايو

Google+ Print
ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال مايو ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال مايو

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بما يتوافق مع تقديرات المحللين خلال مايو/أيار الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل قيد الإنتظار بالولايات المتحدة بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 105.4 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 104.3 نقطة في أبريل/ نيسان السابق له.

وأرجع كبير الاقتصاديين في الرابطة نمو مبيعات المنازل المعلقة إلى تراجع معدلات الرهن العقاري إلى مستوى 4 بالمائة أو أقل في بعض الأحيان.

وأشار البيان إلى أن ثقة المستهلكين في شراء المنازل ارتفعت، متوقعاً زيادة نشاط الشراء في الأشهر المقبلة مع احتمالية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة هذا العام.

أما على أساس سنوي، انخفض مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة للشهر السابع عشر على التوالي في بنحو 0.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.247

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية