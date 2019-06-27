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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انتظار لقاء ترامب وشي

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انتظار لقاء ترامب وشي الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انتظار لقاء ترامب وشي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين لقاء الرئيس دونالد مع نظيره الصيني.

وارتفع سهم "ويلجرينز" بأكثر من 4 بالمائة ليقود صعود "داو جونز"، فيما كان قطاعا الاتصالات والمالية أكبر الرابحين في البورصة الأمريكية.

ويترقب المستثمرون باهتمام لقاء ترامب وشي جين بينغ يوم السبت المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان مع آمال أن يسفر الاجتماع عن اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم يُنهي الحرب التجارية التي بدأت منذ أكثر من عام.

وأفادت تقارير صحفية أن الرئيس الصيني من المتوقع أن يعرض على ترامب شروط تسوية الصراع التجاري من بينها رفع الحظر االأمريكي على شركة هواوي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 3.1 بالمائة في القراءة الأخيرة خلال الربع الأول من العام الجاري.

فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.08 بالمائة إلى 26559.2 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 2925.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة إلى 7951.8 نقطة. 

وخلال تللك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 96.196.

مباشر (اقتصاد)

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