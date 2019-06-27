أخبار عاجلة

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي -
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية -
الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9% -
آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم -
صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة -
الرؤية الفنية لمباراة مصر وأوغندا والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
حميدتي: مندسون يطلقون النار على المتظاهرين وقوات الدعم السريع -
السفيرة عزيزة - هاتفيا: الفنانة/سميرة أحمد تتحدث عن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة -
السفيرة عزيزة - هاتفيا: أمل فوزي رئيس تحرير مجلة "نص الدنيا" تتحدث عن ذكرى ثورة 30 يونيو -
قمة العشرين باليابان.. حصاد "مباشر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. العملات الإلكترونية تتهاوى 37 مليار دولار بقيادة البيتكوين

Google+ Print
محدث.. العملات الإلكترونية تتهاوى 37 مليار دولار بقيادة البيتكوين محدث.. العملات الإلكترونية تتهاوى 37 مليار دولار بقيادة البيتكوين

من: سالي إسماعيل

مباشر: ضربت الخسائر القوية الأصول المشفرة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع فقدان 37 مليار دولار في غضون آخر 24 ساعة بقيادة البيتكوين والتي تهاوت 8 بالمائة وتراجعت دون مستوى 12 ألف دولار.

ويأتي الهبوط الحاد في سوق العملات الإلكترونية والتي بلغت 37.5 مليار دولار، بعد موجة مكاسب قوية في الأيام الماضية ما دفع عملة البيتكوين إلى فقدان مستوى 12 ألف دولار.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 8.2 بالمائة مسجلة 11736.9 دولار بعدما كسرت حاجز الـ12 ألف دولار في تعاملات أمس للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي.

وهبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية رقم واحد حول العالم إلى 208.72 مليار دولار.

لكن مع ذلك لا تزال البيتكوين تشهد مكاسب تتجاوز 200 بالمائة خلال أول 6 أشهر في العام الحالي.

كما تراجعت عملة الإيثريوم بنسبة 11.5 بالمائة مسجلة 305.8 دولار لكنها حلت في المرتبة الثانية بقيمة سوقية قدرها 32.62 مليار دولار.

وسجلت عملة الريبل خسائر 13.4 بالمائة لتهبط إلى 0.4222 دولار بقيمة سوقية قدرها 17.97 مليار دولار لتحل في المركز الثالث.

أما عملة البيتكوين كاش، فكانت الخاسر الأكبر في قائمة الخمسة الكبار لتسجل انخفاضاً بنحو 16 بالمائة وتتراجع إلى 425.6 دولار لتشغل الترتيب الرابع بقيمة سوقية بلغت 7.6 مليار دولار.

وبالنسبة لعملة الليتكوين والتي تتذيل القائمة، فشهدت هبوطاً بنحو 15.4 بالمائة إلى 115.87 دولار بقيمة سوقية 7.23 مليار دولار.

وخلال نفس الفترة، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية بلغت 332.71 مليار دولار بعدما كانت تسجل 370.26 مليار دولار قبل 24 ساعة مضت.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

قمة العشرين باليابان.. حصاد "مباشر"

قمة العشرين باليابان.. حصاد "مباشر"