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العربي الوطني يجدد وثيقة تأمين مع "متلايف"

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العربي الوطني يجدد وثيقة تأمين مع "متلايف" العربي الوطني يجدد وثيقة تأمين مع "متلايف"

الرياض ـ مباشر: أعلن البنك العربي الوطني عن تجديد وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الادارة والمسؤولين التنفيذيين، لصالح شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وقال البنك، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إنه تم تجديد وثيقة التأمين لمدة سنة واحدة، ابتداء من بداية يوليو / تموز الماضي، باشتراك تأميني 400 ألف ريال، تجدد حسب الاتفاق.

وأشار إلى أن لعضوي مجلس إدارة البنك العربي، روبير عيد ونزار التويجري، مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتبارهما ممثلين للبنك بمجلس ادارة شركة متلايف.

كما أكد على أن الوثيقة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية.

وقالت "متلايف"، في بيان مستقل، إن الأثر المالي لهذه الوثيقة سيظهر في النتائج المالية لعام 2019م.

وأعلنت الشركة مؤخرا عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لتقييم جدوى الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاونية.

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