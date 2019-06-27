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الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى بـ3 سنوات

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الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى بـ3 سنوات الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى بـ3 سنوات

مباشر: تراجعت الثقة في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016.

وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع إلى 103.3 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الجاري بعد أن كان يسجل 105.2 نقطة بالشهر السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية 104.8 نقطة خلال الشهر الجاري.

وتعتبر قراءة يونيو/حريزان الجاري هي الأدنى منذ عام 2016.

وأرجعت المفوضية الأوروبية هذا الهبوط في الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو إلى الانخفاض الحاد في الثقة بين المديرين التنفيذيين في القطاع الصناعي والذي سجل أكبر انخفاض في 8 سنوات تقريباً.

وبحسب البيانات، فإن ثقة القطاع الصناعي تراجع إلى -5.6 نقطة خلال الشهر الجاري ليظل داخل النطاق السالب، وذلك بعدما كان يسجل -2.9 نقطة في الشهر الماضي.

وبالنسبة للثقة في القطاع الخدمي بمنطقة اليورو، فهبطت إلى 11 نقطة خلال هذا الشهر بعد أن كانت تبلغ 12.1 نقطة في مايو/آيار الماضي.

أما ثقة الستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو فتراجعت إلى -7.2 نقطة خلال يونيو/حريزان الجاري مقابل -6.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:19 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند 1.1365 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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