البنوك يقود سوق الأسهم السعودية للارتفاع 1.26% بآخر جلسات الأسبوع

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي؛ بدعم مباشر من مكاسب أغلب القطاعات والتي تصدرها البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي- نمو من الإغلاق باللون الأخضر متجاهلا خسائره بجلسة الأربعاء.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي على ارتفاع نسبته 1.26 بالمائة، ليصعد لمستوى 8796.61 نقطة، بعد مكاسب بلغت 109.53 نقطة.

وأصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، يوم الأربعاء، قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وبلغت قيمة السيولة في السوق بتعاملات اليوم 2.73 مليار ريال، مقارنة بـ 4.88 مليار ريال بتعاملات الأربعاء؛ وذلك مع انخفاض كميات الأسهم المتداول عليها لـ 100.53 مليون سهم، مقابل 177.39 مليون سهم بالجلسة الماضية.

ودعم مواصلة المؤشر الرئيسي للسوق مكاسبه بالختام للجلسة الثالثة على التوالي ارتفاع أغلب القطاعات؛ والتي جاء على رأسها البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر بمكاسب بلغت 2.06 بالمائة؛ بدعم مباشر من سهم البنك العربي الوطني "العربي" متصدر ارتفاعات 126 سهما بالختام بنحو 7 بالمائة.

وجاء قطاع التأمين بالمرتبة الثانية للارتفاعات بنحو 1.7 بالمائة، يليه الإعلام بـ 1.6 بالمائة، ثم الاتصالات بمكاسب 1.56 بالمائة.

وتراجعت 3 قطاعات؛ أبرزها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.9 بالمائة؛ متأثرا بخسائر سهم "إم آي إس" بالنسبة ذاتها.

وكان سهم "الراجحي" الأنشط بالسيولة بقيمة 447.47 مليون ريال، و"دار الأركان" بالكميات بـ 8.4 مليون سهم.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو، أنهى التعاملات على ارتفاع بنحو 1.9 بالمائة مخالفا خسائر جلسة الأربعاء، ليرتفع لمستوى 3634.17 نقطة، بعد حصد 68.17 نقطة.

وبلغت السيولة بالموازي 2.4 مليون ريال، مقابل 2.05 مليون ريال بتعاملات الأربعاء، من خلال التداول على 179.99 ألف سهم، مقارنة بـ 192.7 ألف سهم بالجلسة الماضية.

وتصدر "العمران" ارتفاعات الموازي بنسبة 5.2 بالمائة، يليه "بحر العرب" بنحو 4.3 بالمائة.

وسيطر "ريدان" على السيولة بقيمة 1.04 مليون ريال، و"بحر العرب" على الكميات بـ 91.3 ألف سهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات الأربعاء باللون الأخضر للجلسة الثانية؛ وسط ارتفاع لأغب القطاعات لا سيما البنوك والمواد الأساسية، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على تراجع.

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