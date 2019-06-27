"شكاوى البرلمان" تؤجل مقترح لتعميم تركيب بوابات إلكترونية على بوبات المساجد

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قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حمدى وكيل اللجنة، تأجيل عدد من الاقتراحات برغبة وعدم مناقشتهم لأسباب متعددة، منهم اقتراح برغبة تعميم استخدام وتركيب أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن والأسلحة على بوبات المساجد فى أنحاء الجمهورية.



وقررت اللجنة حفظ اقتراح النائب حسين عشماوى بشأن إنشاء مكتب جوازات بمدينة قليوب، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من إنشاء المكتب، خاصة وأن هناك بدائل كثيرة وقريبة من المواطنيين.



كما قررت اللجنة حفظ اقتراح النائب سعيد العبودى...