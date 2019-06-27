أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

"شكاوى البرلمان" تؤجل مقترح لتعميم تركيب بوابات إلكترونية على بوبات المساجد

Google+ Print
"شكاوى البرلمان" تؤجل مقترح لتعميم تركيب بوابات إلكترونية على بوبات المساجد "شكاوى البرلمان" تؤجل مقترح لتعميم تركيب بوابات إلكترونية على بوبات المساجد

مشاركة
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حمدى وكيل اللجنة، تأجيل عدد من الاقتراحات برغبة وعدم مناقشتهم لأسباب متعددة، منهم اقتراح برغبة تعميم استخدام وتركيب أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن والأسلحة على بوبات المساجد فى أنحاء الجمهورية.
 
وقررت اللجنة حفظ اقتراح النائب حسين عشماوى بشأن إنشاء مكتب جوازات بمدينة قليوب، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من إنشاء المكتب، خاصة وأن هناك بدائل كثيرة وقريبة من المواطنيين.
 
كما قررت اللجنة حفظ اقتراح النائب سعيد العبودى...

الموجز

مواضيع متعلقة
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان

مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا