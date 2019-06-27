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قيادى سابق بالإخوان: ثورة 30 يونيو فجرت زلزلاً ضرب مركز التنظيم الإرهابى

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قيادى سابق بالإخوان: ثورة 30 يونيو فجرت زلزلاً ضرب مركز التنظيم الإرهابى قيادى سابق بالإخوان: ثورة 30 يونيو فجرت زلزلاً ضرب مركز التنظيم الإرهابى

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أكد إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 فجرت زلزلاً ضرب مركز تنظيم الإخوان الإرهابى فى ، وما زالت تتجلى توابعه فى الإقليم.
 
وأضاف، أن ما حدث فى تركيا من إقصاء مرشح أردوغان الإخوانى فى أسطنبول، وفاز برئاسة أسطنبول سياسى محنك ورجل دولة من طراز رفيع اسمه أكرم إمام أوغلو برغم "تماحيك" أردوغان وإعادة الانتخابات وزيادة الفارق لصالح أوغلو فى الإعادة من توابع هذا الزلزال .
 
وتابع القيادى السابق بجماعة الإخوان: ظل أردوغان طوال الأيام الماضية مهوسًا بعدو تنظيم الإخوان الأول...

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