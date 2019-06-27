طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى بـ7 أسابيع

مباشر: صعدت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي مسجلة أعلى مستوى في 7 أسابيع.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة صعدت إلى مستوى 227 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 22 يونيو/حريزان الجاري بزيادة 10 آلاف طلب عن الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف ترتفع إلى 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأربعة أسابيع الماضية، فبلغ 221.250 ألف طلب وهو أعلى مستوى بأكثر من شهر كما أنه يمثل زيادة بنحو 2250 طلب عن الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وبالنسبة لطلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فارتفعت بمقدار 22 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو/حريزان الجاري ليصل إلى 1.688 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:01 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.241.